Paralimpiadi 2022 senza Russia e Bielorussia

L'inversione di rotta è arrivata nel giro di 24 ore. Inizialmente il Comitato Paralimpico Internazionale si era espresso in maniera favorevole a proposito della partecipazione degli atleti russi e bielorussi a giochi di Pechino. Questo era quanto deciso appena ieri, con la condizione che inno e bandiera di Russia e Bielorussia non sarebbero stati utilizzati. Gli effetti della guerra, l'invasione dell'Ucraina, arrivano anche nello sport. Non ne restano fuori nemmeno le paralimpiadi e quindi la decisione di escludere gli atleti di Russia e Bielorussia dalle paralimpiadi, che domani si apriranno ufficialmente, diventa un dato di fatto.

Sulla questione è stato il numero uno del Comitato Paralimpico Internazionale ad intervenire. Andrew Parsons a spiegare che per garantire l'integrità dei Giochi e la sicurezza di tutti i partecipanti, è stato deciso di rifiutare le iscrizioni degli atleti russi e bielorussi. Alla base della decisione, la richiesta di diversi comitati olimpici, che avrebbero minacciato di non partecipare in caso di mancata esclusione di Russia e Bielorussia.

La 13' edizione dei Giochi Paralimpici non si aprono dunque nel migliore dei modi. I Paesi partecipanti diventano così 49, stesso numero dei giochi del 2018. Azerbaigian, Israele e Porto Rico debuttano. L'Italia si presenta con 32 atleti, con 15 debuttanti. Giacomo Bertagnolli sarà il portabandiera della squadra azzurra.