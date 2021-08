#TOKYO2020 Paralimpiadi: Bebe Vio oro nel fioretto

Paralimpiadi: Bebe Vio oro nel fioretto.

Bebe Vio conquista la sua seconda medaglia d'oro alle Paralimpiadi. Dopo Rio2016 anche a Tokyo2020 sale sul gradino più altro. La 24enne di Momigliano Veneto ha battuto in finale (come a Rio cinque anni fa), la cinese Zhou Jingjing, numero 5 del ranking internazionale, col punteggio di 15-9.

"Bebe ha dimostrato ancora una volta di essere una atleta di grande talento e di grande temperamento. Pur non essendo stato un periodo facile per lei. è riuscita a tirare fuori la grinta e la forza per raggiungere il suo obiettivo”. Commenta così, l'oro vinto nel fioretto dalla portabandiera azzurra, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: