Paralimpiadi, combinata da urlo per l'Italia: quattro medaglie

È una combinata alpina ricchissima per l'Italia, alle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Tra le categorie ipovedenti, standing e sitting, arrivano ben quattro medaglie, di cui una d'oro e tre d'argento. L'inno di Mameli suona di nuovo a Cortina d'Ampezzo grazie a Giacomo Bertagnolli e alla sua guida, Andrea Ravelli, primi nella combinata ipovedenti di superG. In testa sin dalla prima manche, quella di velocità, nonostante un errore nel finale che gli ha fatto perdere quasi mezzo secondo, l'azzurro batte tutti anche nello slalom, prendendosi la terza medaglia delle proprie paralimpiadi, accanto all'argento e al bronzo già messi in bacheca.

Secondo ritorno sul podio anche per Chiara Mazzel, d'argento a propria volta nella combinata ipovedenti, con la guida Nicola Cotti Cottini. Come Bertagnolli, anche lei, al termine dello slalom, ha mantenuto la posizione che aveva ottenuto dopo la prova di velocità, la seconda, prendendosi una medaglia che definisce "un po' in aspettata".

Come a Pechino, si rivede tra i medagliati di sci alpino nella categoria sitting René De Silvestro, che aggiunge una specialità al proprio palmares. Nel 2022, l'azzurro aveva ottenuto l'argento nello slalom gigante e nello slalom speciale, a Cortina tocca all'argento nella combinata. Stesso discorso anche per lui, secondo al termine della discesa, secondo al termine dello slalom, però con una rimonta eccezionale, che l'ha portato a ridurre il distacco dal tedesco Kampschreur da 1"15 a 11 centesimi, sfiorando l'oro di fronte al pubblico di casa, essendo originario di San Vito.

Infine, il pomeriggio ha portato la prima gioia paralimpica per Federico Pelizzari, nella combinata alpina standing LW6/8-2, quella dedicata agli atleti con una limitazione motoria moderata a un braccio. Classe 2000, aveva già ottenuto due bronzi mondiali, ma nessuna medaglia ai Giochi. La neve di Cortina gli ha riservato un argento, l'unico di giornata arrivato con una rimonta. Quarto al termine della prova di velocità, l'azzurro ha recuperato due posizioni nello slalom, il suo punto forte, essendo lui uno specialista delle discipline tecniche.

Con queste tre medaglie, l'Italia sale a quota nove podi, al quarto posto del medagliere, con tre ori, cinque argenti e un bronzo. Come per le Olimpiadi, anche alle Paralimpiadi gli azzurri puntano a battere il proprio record di 13 podi, registrato sempre a Lillhammer 1994.








