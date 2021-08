#TOKYO2020 Paralimpiadi: emergenza Covid a 3 giorni dalla Cerimonia di Apertura

Tokyo è nel mezzo di un'emergenza sanitaria a causa dell'espansione dei contagi da Covid, più che triplicati, rispetto al 23 luglio, giorno della precedente Cerimonia di Apertura. A tre giorni dal via delle Paralimpiadi, nel tentativo di arginare l'espansione della variante Delta, l'esecutivo ha prorogato, fino a metà settembre, lo stato di emergenza in varie prefetture, compresa Tokyo.

Alle Paralimpiadi che, si svolgeranno senza spettatori, si applicheranno le stesse regole di distanza e igiene dei Giochi appena conclusi. Ovviamente ci sarà bisogno di più controlli, ma anche tanta flessibilità, dato che alcuni atleti, non saranno in grado di indossare le mascherine e in questi casi verranno fornite delle visiere in plastica. Inoltre in caso di positività e quarantena del paratleta, sarà presente nella struttura dell'isolamento un supporto psicologico.

