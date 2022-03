PARALIMPIADI Paralimpiadi Invernali: atleti russi e bielorussi parteciperanno senza bandiera

Paralimpiadi Invernali: atleti russi e bielorussi parteciperanno senza bandiera.

Il Consiglio del Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che gli atleti russi e bielorussi parteciperanno come neutrali ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 al 13 marzo. Questi atleti, quindi, gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non saranno inseriti nel medagliere.

