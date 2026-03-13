PARALIMPIADI INVERNALI Paralimpiadi: l'Italia sale a quota 14 medaglie e batte il record di Lillehammer 1994

Paralimpiadi: l'Italia sale a quota 14 medaglie e batte il record di Lillehammer 1994.

Giornata straordinaria per l'Italia alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina. Jacopo Luchini ha regalato all’Italia il quarto oro nello snowboard, vincendo il banked slalom SB-UL sulla pista di Socrepes con il tempo di 56″28, davanti ai cinesi Wang Pengyao e Jiang Zihao. Un altro successo nello snowboard è arrivato con Emanuel Perathoner, oro nel banked slalom SB-LL2: per lui è la seconda vittoria in questi Giochi dopo quella nello snowboard cross, diventando il primo snowboarder a vincere due ori nella stessa Paralimpiade.

Grande risultato anche per Giacomo Bertagnolli che, insieme alla guida Andrea Ravelli, ha conquistato l’argento nel gigante ipovedenti, chiudendo dietro all’austriaco Aigner e davanti al polacco Golas. Per la coppia si tratta della quarta medaglia in questa edizione, dopo l’oro in combinata, l’argento in supergigante e il bronzo in discesa libera. Terzo oro di giornata per l’Italia grazie a René De Silvestro, vincitore nello slalom gigante categoria sitting, davanti all’olandese De Langen e al norvegese Pedersen. Con questi risultati l’Italia raggiunge quota 14 medaglie complessive, superando il precedente record di 13 ottenuto a Lillehammer 1994.



I più letti della settimana: