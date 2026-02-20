TV LIVE ·
Paralimpiadi, l'Ucraina rinuncia alla cerimonia di apertura

La decisione dopo la riammissione delle bandiere russa e bielorussa per i Giochi

20 feb 2026
Il portabandiera ucraino ai Giochi paralimpici di Pechino 2022
Il portabandiera ucraino ai Giochi paralimpici di Pechino 2022

La bandiera ucraina non sventolerà alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Lo ha annunciato il Comitato paralimpico ucraino, dopo la decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere gli atleti russi e bielorussi ai Giochi non come atleti indipendenti, ma come sportivi rappresentanti le rispettive federazioni nazionali. 

"È necessario rendersi conto che la Russia, che oggi occupa i territori ucraini, uccide in modo massiccio civili - donne, bambini, anziani, persone con disabilità - e issa immediatamente la sua bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori che ha conquistato - si legge nella nota del Comitato paralimpico ucraino - è proprio questa bandiera del Paese assassino che la leadership dell'IPC permette di issare sul territorio delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina, concedendo il numero massimo di posti per la partecipazione ai rappresentanti della Russia!".

Per questo motivo, gli atleti ucraini non sfileranno durante la cerimonia in programma ed è stato chiesto anche che la bandiera del Paese non sia utilizzata nel corso dell'evento, in programma il 6 marzo nell'Arena di Verona. Le Paralimpiadi si chiuderanno poi il 15 marzo.




