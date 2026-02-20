MILANO-CORTINA 2026 Paralimpiadi, l'Ucraina rinuncia alla cerimonia di apertura La decisione dopo la riammissione delle bandiere russa e bielorussa per i Giochi

Paralimpiadi, l'Ucraina rinuncia alla cerimonia di apertura.

La bandiera ucraina non sventolerà alla cerimonia d'apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina. Lo ha annunciato il Comitato paralimpico ucraino, dopo la decisione del Comitato paralimpico internazionale di riammettere gli atleti russi e bielorussi ai Giochi non come atleti indipendenti, ma come sportivi rappresentanti le rispettive federazioni nazionali.

"È necessario rendersi conto che la Russia, che oggi occupa i territori ucraini, uccide in modo massiccio civili - donne, bambini, anziani, persone con disabilità - e issa immediatamente la sua bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori che ha conquistato - si legge nella nota del Comitato paralimpico ucraino - è proprio questa bandiera del Paese assassino che la leadership dell'IPC permette di issare sul territorio delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina, concedendo il numero massimo di posti per la partecipazione ai rappresentanti della Russia!".

Per questo motivo, gli atleti ucraini non sfileranno durante la cerimonia in programma ed è stato chiesto anche che la bandiera del Paese non sia utilizzata nel corso dell'evento, in programma il 6 marzo nell'Arena di Verona. Le Paralimpiadi si chiuderanno poi il 15 marzo.

