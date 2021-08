La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico lancia sui social il poster con le figurine degli azzurri convocati per Tokyo2020. “Unici 2021” un album di figurine virtuale per celebrare tutti i 29 nuotatori azzurri paralimpici che gareggeranno i prossimi giorni. Gli azzurri e lo staff sono da cinque giorni in ritiro a Sendai, ultimo step prima dell'inizio delle Paralimpiadi.