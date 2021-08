#TOKYO2020 Paralimpiadi: la nazionale italiana di Sitting Volley in partenza per Tokyo

Le azzurre del Sitting Volley sono in partenza alla volta di Tokyo per partecipare alla XVI edizione dei Giochi Paralimpici. Le vice campionesse europee in carica, qualificate per la prima volta ai Giochi, in programma nella capitale nipponica dal 24 agosto al 5 settembre sono state inserite nella pool A, insieme alle padrone di casa del Giappone, al Canada e al Brasile. La pool B è invece composta da Stati Uniti, Cina, Russia (RPC) e Ruanda.

La Nazionale Italiana esordirà venerdì 27 agosto contro il Giappone; poi scenderà in campo domenica 29 contro il Canada per chiudere il girone mercoledì 1° settembre contro il Brasile.

