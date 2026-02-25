Paralimpiadi: la torcia ha iniziato il suo viaggio verso i Giochi di Milano Cortina 2026

La fiamma è stata accesa a Stoke Mandeville, nel Regno Unito, culla del movimento paralimpico mondiale. Un luogo simbolico da cui parte un messaggio universale di inclusione e determinazione. Ad accenderla, davanti a 200 invitati, la britannica Millie Knight, tre volte atleta paralimpica e quattro volte medagliata nel para sci alpino, insieme ad Andrea Macrì, quattro volte paralimpico e vice-capitano della Nazionale italiana di para ice hockey. Dopo la partenza dal Regno Unito, la fiamma è arrivata in Italia facendo tappa a Torino, già sede dei Giochi del 2006, per raggiungere Milano.

Piazza Duomo ospita un grande evento pubblico tra intrattenimento e saluti istituzionali. Poi il via alla staffetta urbana fino all’accensione del braciere in Duomo: un momento altamente simbolico che Milano dedica ai valori paralimpici di coraggio e superamento dei limiti. A portare la torcia, chiamata “Essential” per il suo design minimale e sostenibile, saranno numerosi tedofori. A Milano ciascuno percorrerà circa 50 metri prima di passare il testimone. Tra i nomi più attesi Paolo Cecchetto, leggenda dell’handbike azzurra, oro a Rio 2016 e Tokyo 2020, e Mariangela Volpati, storica presidente dell’Osha Como, realtà pionieristica nello sport per persone con disabilità. In totale saranno 501 i tedofori coinvolti in 13 tappe italiane.

Dopo Milano, il viaggio toccherà Roma, Bolzano, Bari, Trento, Trieste, Napoli e Bologna. Il 3 marzo a Cortina d’Ampezzo si terrà la Cerimonia di Unione delle fiamme, prima del gran finale: il 6 marzo all’Arena di Verona la cerimonia di apertura darà ufficialmente il via ai Giochi Paralimpici Invernali. La corsa verso Milano-Cortina 2026 è iniziata. Le Paralimpiadi si concluderanno il 15 marzo, saranno assegnate 79 medaglie d'oro.







