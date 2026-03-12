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Paralimpiadi, Mazzel d'argento anche nel gigante

Quarta medaglia per l'azzurra, che sta dominando la scena dello sci alpino: per lei un primo e tre secondi posti

12 mar 2026
Foto: Mezzelani GMT / CIP
Foto: Mezzelani GMT / CIP

Ancora una medaglia per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, la quarta di quest'edizione dei Giochi. L'azzurra è seconda nello slalom gigante femminile per gli ipovedenti, assieme alla propria guida storica, Fabrizio Casal.

Mazzel seconda dopo la prima manche, ha mantenuto la posizione in quella successiva, ottenendo però il miglior tempo della prova. Sul podio si è piazzata tra due austriache, Veronika Aigner ed Elyna Stary. È il suo terzo argento di queste Paralimpiadi, che si somma all'oro ottenuto in superG.




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