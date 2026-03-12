PARALIMPIADI INVERNALI Paralimpiadi, Mazzel d'argento anche nel gigante Quarta medaglia per l'azzurra, che sta dominando la scena dello sci alpino: per lei un primo e tre secondi posti

Ancora una medaglia per Chiara Mazzel alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, la quarta di quest'edizione dei Giochi. L'azzurra è seconda nello slalom gigante femminile per gli ipovedenti, assieme alla propria guida storica, Fabrizio Casal.

Mazzel seconda dopo la prima manche, ha mantenuto la posizione in quella successiva, ottenendo però il miglior tempo della prova. Sul podio si è piazzata tra due austriache, Veronika Aigner ed Elyna Stary. È il suo terzo argento di queste Paralimpiadi, che si somma all'oro ottenuto in superG.

