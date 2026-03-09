Paralimpiadi: oro Mazzel e argento Bertagnolli nel SuperG

La 29enne Chiara Mazzel conquista la medaglia d’oro nel superG femminile categoria VI (atlete con disabilità visiva) alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo la gara con il tempo di 1:14.84. Una prova dominante che le ha permesso di precedere di sei decimi l’austriaca Aigner, seconda classificata. Per l’Italia si tratta del secondo oro di questi Giochi paralimpici, già eguagliata l'edizione di Pechino 2022. Per Mazzel è invece la seconda medaglia della rassegna: sabato aveva già conquistato l’argento nella discesa libera.

Arriva un’altra soddisfazione anche dal superG VI maschile: Giacomo Bertagnolli ha vinto la medaglia d’argento, alle spalle dell’austriaco Aigner, mentre il bronzo è andato al canadese Ericsson. Con questi risultati, l’Italia sale a cinque podi complessivi alle Paralimpiadi.

