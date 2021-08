Paralimpiadi, Sara Morganti bronzo nel Paradressage

Continua a disputare buone prestazioni la spedizione azzurra alle Paralimpiadi di Tokyo. La dodicesima medaglia italiana è nel Paradressage con il terzo posto che vale il bronzo a Sara Morganti. Si apre con un successo contro il Giappone l'avventura della nazionale italiana femminile di sitting volley: battute le nipponiche 3-0 (25-23, 25-11, 25-10). Domenica la sfida con il Canada. In evidenza anche il canottaggio con la coppia Mirabile-Nardo che dopo il terzo posto in batteria dovrà affrontare i recuperi. Terzo posto e recuperi anche nel Quattro PR3 Mix, in cui l'Italia vi prenderà parte con cinque atleti.