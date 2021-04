Paralimpiadi: test event al Tokyo Aquatics Center

Paralimpiadi: test event al Tokyo Aquatics Center.

Si è tenuto un evento di prova di nuoto in vista delle Paralimpiadi di Tokyo per confermare le procedure durante l'adozione di misure antivirus. L'evento di prova si è svolto senza spettatori al Tokyo Aquatics Center. 50 atleti hanno preso parte alle gare di prova. Prima della partecipazione, sono stati sottoposti a test con tampone e controlli della temperatura corporea. I funzionari hanno testato strumenti di misurazione, confermato procedure come il trasporto di sedie a rotelle e verificato come trasportare gli atleti in autobus. Sono state simulate interviste di persona agli atleti mantenendo una distanza di 2 metri tra loro e i giornalisti. Provato anche condotto interviste online. Kimura Keiichi, che si è qualificata per i Giochi di Tokyo, ha sottolineato che è sia importante avere un'esperienza nello stato di emergenza. In vista delle paralimpiadi saranno programmati altri test visto che le procedure previste per questa edizione saranno diverse rispetto alle precedenti.

