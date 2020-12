Parigi 2024: la breakdance diventa sport olimpico

Il Comitato Esecutivo del CIO ha approvato il programma finale per le Olimpiadi in programma nel 2024 a Parigi. La grande novità è rappresentata dal debutto della breakdance mentre arrampicata, skateboard e surf verranno riconfermate dopo il loro esordio previsto la prossima estate a Tokyo. Le quattro discipline si aggiungeranno ai 28 sport tradizionali e, per la prima volta nella storia dei Giochi, si raggiungerà la parità esatta tra partecipanti di sesso maschile e femminile. Cancellata, invece, la 50km di marcia.





Inoltre il CIO ha deciso di sospendere la Bielorussia e il suo presidente Alexander Lukashenko da tutte le attività olimpiche. Gli atleti bielorussi gareggeranno sotto la bandiera olimpica.