OLIMPIADI Parigi '24, accesa la fiamma olimpica: il viaggio della torcia è cominciato 10mila tedofori l'accompagneranno fino alla capitale francese, dove il 26 luglio si apriranno ufficialmente le Olimpiadi.

Le Olimpiadi di Parigi si apriranno ufficialmente il 26 luglio, intanto però la torcia ha iniziato il suo viaggio. Il punto di partenza è sempre lo stesso, il sito archeologico dell'antica Olimpia, dove già nel 776 A. C. si svolgevano i Giochi precursori di quelli attuali a 5 Cerchi, nati nel 1896.

Accesa davanti alle rovine del tempio di Era, la regina degli dei olimpici, la fiamma arriva nell'antico stadio, dove la “sacerdotessa” la passa al primo tedoforo, il canottiere greco Stefanos Ntouskos. Il primo dei 10mila portatori del sacro fuoco e del ramoscello d'ulivo, simbolo di quella pace storicamente legata ai giochi dell'era antica, in occasione dei quali venivano fermate le guerre.

200 metri a testa per un viaggio che terminerà, appunto, il 26 luglio, con l'accensione del braciere olimpico a Parigi, durante la cerimonia di apertura dei Giochi. Dalla Grecia, la fiaccola si imbarcherà per Marsiglia, dove l'8 maggio inizierà la staffetta in Francia. Non solo quella continentale, perché è previsto il passaggio anche su 5 territori d'oltremare, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Polinesia francese e Riunione. 68 giorni durante i quali saranno attraversati 64 territori e più di 400 città, facendo tappa in 65 di queste.

