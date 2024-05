OLIMPIADI Parigi '24, la torcia è sbarcata a Marsiglia Ora un tour di 68 giorni sul territorio francese, in attesa della cerimonia d'apertura del 26 luglio.

A tre settimane dall'accensione, la fiamma olimpica sbarca in Francia. 12 giorni di viaggio a bordo del Belem, veliero del XIX secolo salpato dal porto del Pireo, e il trionfale arrivo al Porto Vecchio di Marsiglia. In grande stile l'ingresso nel canale, gremito di spettatori: un'entrata trionfale accompagnata da inno nazionale, fuochi d'artificio – sparati dalle barche disposte sul percorso – e dallo spettacolo dell'aeronautica militare, tra frecce tricolori e i 5 Cerchi Olimpici disegnati in cielo.

Quello di Marsiglia è il primo passo del tour francese della torcia, attesa a Parigi per il 14 luglio in vista della cerimonia di apertura dei Giochi, fissata per il 26 luglio. 68 giorni nei quali lascerà anche l'Europa, ma non la Francia: un viaggio attraverso oltre 400 città e 65 territori transalpini, compresi i territori d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Polinesia francese e Riunione.

A scortarla saranno 10mila tedofori francesi, a cominciare dal nuotatore olimpico Florent Manaudou, oro a Londra 2012 nei 50 stile, presente a bordo del Belem: con lui la torcia approda sul suolo dell'Hexagone e passa di mano in mano lungo la passerella, fino all'accensione del braciere da parte del rapper Jul: via ufficiale alla festa, la Grand Boucle della torcia di Parigi 2024 è iniziata.

