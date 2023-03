Tadej Pogacar ancora protagonista alla Parigi-Nizza. Dopo la tappa annullata ieri per il maltempo, lo sloveno conquista la frazione sul Col de la Couillole a 1676 metri. Pogacar, in maglia gialla di leader, domina senza grandi problemi la frazione. Secondo posto a 2" il francese David Gaudu e terzo a 6" il danese Jonas Vingegaard. Per Pogacar è la settima vittoria stagionale. Domani la Nizza-Nizza, ultima tappa di 118 km.