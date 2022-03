Parigi-Nizza: Burgaudeau vince la sesta tappa, Roglic resta in giallo

I favoriti erano sicuramente altri ma Mathieu Burgaudeau è stato capace di pescare il cosiddetto “coniglio dal cilindro” portandosi a casa la sesta tappa della Parigi-Nizza, 213km da Courthezon ad Aubagne. Il francese della TotalEnergies è stato bravo a resistere al ritorno degli inseguitori conquistando una frazione importante e prestigiosa, il primo successo da professionista in carriera. Decisiva l'azione portata dal 23enne a dieci chilometri dal traguardo, su un percorso che proponeva ben 5 Gran Premi della Montagna. E sull'ultimo strappo – quello di Lascours – Burgaudeau ha trovato il guizzo vincente. Sul podio anche il danese Mads Pedersen – che già aveva vinto la terza tappa – e il belga van Aert, tra i candidati alla vigilia considerando la tipologia del finale.

Il migliore degli italiani è Luca Mozzato, 10°, davanti all'altro azzurro Niccolò Bonifazio. In maglia gialla resta saldamente Primoz Roglic con lo sloveno che ha 39 secondi di vantaggio su Yates e 41 su Latour. Domani in programma la tappa regina della Corsa verso il Sole: 155km da Nizza al Col de Turini con un durissimo arrivo in salita, oltre 15km con il 7,2% di pendenza media.