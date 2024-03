CICLISMO Parigi-Nizza: De Kleijn vince la seconda tappa

Parigi-Nizza: De Kleijn vince la seconda tappa.

È Arvid De Kleijn il grande protagonista della seconda tappa della Parigi Nizza. L'olandese sfrutta alla perfezione il treno pilotato da Matteo Trentin per precedere sul traguardo di Montargis il neozelandese Pithie (nuovo leader della Generale) e l'altro olandese Groenewegen. Di spessore il decimo posto di Matteo Sobrero. Gara subito movimentata fin dai primi chilometri grazie alla fuga promossa da Rutsch e Burgadeau, attivi allo scopo di incamerare punti per la graduatoria relativa ai gran premi della montagna. Una volta ripresi i battistrada sono stati numerosi i tentativi di contrattacco, operazioni anche agevolate dal gruppo che ha scelto fin da subito un'andatura comoda. L'andatura si è alzata solo a 10 chilometri dall'arrivo quando in previsione di una probabile volata sono entrate in azione le squadre dei velocisti. Oggi la cronosquadre, 27 chilometri con partenza e arrivo ad Auxerre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: