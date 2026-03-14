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Parigi-Nizza: Dorian Godon vince la 7' tappa ridotta per il maltempo

di Elia Gorini
14 mar 2026
Parigi-Nizza: Dorian Godon vince la 7' tappa ridotta per il maltempo

Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ha vinto la mini-settima tappa della Parigi-Nizza 2026, lunga solo 47 km e conclusa a Isola a causa del maltempo. Il francese si è imposto allo sprint davanti a Biniam Girmay e Cees Bol, con Matteo Trentin nono. L’unico tentativo di fuga significativo è stato quello di Tim Marsman, ripreso a 10 km dal traguardo. Nel finale ci sono state alcune cadute, tra cui quella di Harold Tejada a 2 km dall’arrivo. Jonas Vingegaard resta leader della classifica generale a una tappa dalla fine.




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