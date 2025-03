Parigi-Nizza: Joao Almeida vince la 4a tappa. Vingegaard in Maglia gialla

È di Joao Almeida la quarta tappa della Parigi - Nizza. Il portoghese vince con una prova di forza di fronte a Jonas Vingegaard, in una volata a due, al termine di una giornata segnata da pioggia, grandine e anche neve. Nonostante la sconfitta sull'asfalto, il danese ha comunque ottenuto la Maglia gialla, portandosi in testa alla classifica generale, con 5" di vantaggio sul compagno di squadra Matteo Jorgenson.

La tappa era stata neutralizzata a 28,8 km dal traguardo proprio a causa del meteo, con i fiocchi di neve che cadevano sul traguardo e i ciclisti fermati durante la grandinata, in salita, su una strada che presentava anche del ghiaccio. In quel momento c'era un gruppo di fuggitivi in testa con 1'35" di vantaggio sugli inseguitori. Dietro di loro, a 2'24", il resto del gruppo. Con tali distacchi sono poi ripartiti, una volta tornato il sole. Nell'ultimo tratto di salita è arrivato lo strappo di Vingegaard, che ha tentato tre scatti di fila. L'ultimo lo ha portato in solitaria fino a pochi centinaia di metri dal traguardo, prima di essere ripreso, proprio all'ultima curva, da Almeida. Terzo, dietro di loro, è Mattias Skjelmose, a 2".