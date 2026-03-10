CICLISMO Parigi-Nizza, la Ineos batte il cronometro. Ayuso leader I britannici vincono la crono a squadre, con Vauquelin, battendo la Lidl-Trek di 2". Male la Visma | Lease a Bike

La cronometro a squadre della Parigi – Nizza va alla Ineos Grenadiers, per soli due secondi. Nella terza tappa, il miglior tempo è di Kévin Vauquelin, spinto da Michal Kwiatkowski, Samuel Watson, Oscar Onley, Carlos Rodriguez, Dorian Godon e Joshua Tarling. Lo squadrone britannico vola già all'intertempo, su cui transita con 12 secondi di vantaggio sulla Lidl-Trek, anche se il margine si assottiglia man mano.

Nella parte finale, resta il solo Tarling a trainare Vauquelin e il lavoro del gallese alla fine viene ripagato, perché il vantaggio rimane, seppur ridotto a poco meno di tre secondi e non sufficiente a conquistare la Maglia gialla, solo sfiorata dal francese.

La piazza d'onore della Lidl-Trek regala infatti la testa della classifica generale a Juan Ayuso, grazie anche agli abbuoni che lo spagnolo aveva conquistato nella seconda tappa, mentre la grande delusa di giornata è la Visma | Lease a bike, che era data come favorita numero uno per la crono a squadre e alla fine ha chiuso al quarto posto con 15 secondi di distacco, dietro anche alla Decathlon CMA CGM, spinta da un'impresa individuale di Daan Hoole. In classifica, Ayuso guida con due secondi su Vauquelin, seguito, a un solo secondo di distanza, dal compagno di squadra Onley.

