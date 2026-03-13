PARIGI - NIZZA 2026 Parigi – Nizza: la sesta tappa al colombiano Tejada Harold Tejada firma un capolavoro di strategia nella 6ª frazione della Parigi-Nizza 2026. Jonas Vingegaard resta in maglia gialla

Parigi – Nizza: la sesta tappa al colombiano Tejada.

Sesta tappa della Parigi – Nizza con il colombiano Harold Tejada protagonista di un'azione solitaria che lo ha portato a vincere la tappa. Resta in maglia gialla di leader Jonas Vingegaard, il danese è apparso sempre in controllo La sesta tappa da Barbentane ad Apt per 179 chilometri, ha visto il Tejada sfruttare l’occasione a poco più di 3km dall’arrivo, precedendo il francese Godon e il britannico Askey. Buon quinto Matteo Trentin. Nessuna difficoltà – come dicevamo- per Jonas Vingegaard, Domani penultima tappa da Nizza ad Auron per 138 km con finale in salita.

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