Parigi-Nizza: Luke Lamperti vince la prima tappa

Al termine di una frazione di 170 km è stato l'americano Luke Lamperti ad aggiudicarsi la prima tappa della Parigi-Nizza 2026. Il corridore della EF Education-EasyPost taglia il traguardo dopo uno sprint di gruppo che ha visto il 23enne statunitense battere il belga Vito Braet e il venezuelano Orluis Aular. Per Lamperti è anche il primo successo stagionale, che coincide con la prima affermazione con la nuova squadra. La tappa parte a ritmo molto alto, causando subito il ritiro di Kelland O’Brien dopo due chilometri. Dopo vari tentativi si forma una fuga di sei corridori, tra cui Pedersen, Durbridge e Le Berre, che guadagnano fino a 1’45”, mentre il gruppo controlla la situazione. Pedersen passa per primo sui primi due GPM della giornata. Nel circuito finale il plotone aumenta progressivamente il ritmo riducendo il distacco, mentre alcuni tentativi di attacco dal gruppo non riescono a fare la differenza. Negli ultimi chilometri la Visma | Lease a Bike accelera e riprende quasi tutti i fuggitivi poco prima del traguardo. Nella volata finale, dopo alcune cadute senza conseguenze, Luke Lamperti vince lo sprint davanti a Vito Braet. Seconda tappa da Épône a Montargis di 187 km.







