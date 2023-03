CICLISMO Parigi-Nizza, Pogacar si prende tappa e maglia Lo sloveno vince allo sprint su Gaudu e ora guida la classifica con 10" sul francese e 44" su Vingegaard.

Quarta tappa e quarto cambio di maglia gialla alla Parigi-Nizza, dove ora comanda Tadej Pogacar. Sul traguardo in salita di La Loge des Gardes lo sloveno s'impone di 1” su David Guadu e strappa a Magnus Cort Nielsen la vetta di un podio stravolto dalla frazione odierna: Pogacar ora comanda con 10” proprio su Gaudu e con 44” su Jonas Vingegaard, la delusione di giornata. In una tappa a ritmi alti e con poca gloria per gli attaccanti – ripresi da all'altezza del traguardo volante – il danese è il primo che, alle pendici della salita conclusiva, prova l'allungo. Ma è un fuoco di paglia, perché Pogacar ci mette poco a riprenderlo e staccarlo, andando poi a recuperare l'altro contrattaccante Gaudu, che viceversa tiene il confronto. Il duello procede fino al traguardo, dove il vincitore del Tour ha quel qualcosa in più nello sprint e si aggiudica la frazione, oltre alla maglia.

