Parigi Nizza, quinta tappa a Krooij.

In attesa del trittico finale che promette spettacolo, la Parigi Nizza si concede una giornata interlocutoria. La quinta tappa è un lungo allenamento con tutte le emozioni concentrate nel finale. La volata ha premiato Olav Kooij giovane talento della Jumbo Visma. L'olandese ha regolato Pedersen, Merlier e buon quarto Matteo Trentin.

La frazione in avvio ha vissuto essenzialmente di qualche fuga temeraria (quella di Gregaard la più importante), poi ripreso. E così dopo 6 piazzamenti allo sprint in questo avvio di stagione arriva la zampata di Kooij. Cambiamenti minimi in classifica generale con David Gaudu che rosicchia 4 secondi a Tadej Pogacar allo sprint intermedio. Il francese si è dunque portato a 4 secondi dallo sloveno, Jonas Vingegaard terzo con un distacco di 46 secondi.

