Parigi-Nizza: Roglic nuovo leader, tappa a McNulty

Brandon McNulty si è aggiudicato la quinta tappa della Parigi-Nizza, la Saint Just Saint Rambert-Saint Sauveur de Montagut di 189 km. L'americano ha vinto al termine di una grande azione che ha visto il corridore del Team Emirates tagliare il traguardo dopo 40 km in solitaria. A 1’58” il francese Bonnamour e il connazionale Jorgenson. In classifica generale cambio al vertice con lo sloveno Roglic nuovo leader con 39” di vantaggio sul britannico Simon Yates e 41” sul francese Latour. Domani sesta tappa di 213 km Courthezon-Aubagne.