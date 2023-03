CICLISMO Parigi-Nizza, tappa 3: cronosquadre alla Jumbo-Visma, Cort nuovo leader

Parigi-Nizza, tappa 3: cronosquadre alla Jumbo-Visma, Cort nuovo leader.

La cronosquadre della Parigi-Nizza in un certo senso passerà alla storia. Perché per la prima volta in questo genere di prove il tempo finale di ogni team è stato preso sul primo ciclista a tagliare il traguardo e non su un gruppo di corridori come solitamente avveniva.

Ciò significa anche un possibile cambio di strategia per le squadre: arrivo in gruppo o lanciare la volata di un singolo? Legata parzialmente alla tradizione è stata la Jumbo-Visma con 3 corridori all'arrivo per completare i 32,3 km della terza tappa, con partenza e arrivo a Dampierre-en-Burly. La squadra olandese, grande favorita alla vigilia, non ha tradito le attese. Vittoria in 33:55:11 con media di circa 57km/h e qualche secondo guadagnato dal capitano – e vincitore dell'ultimo Tour de France – Jonas Vingegaard in classifica generale.

Il danese ora si trova a soli 3 secondi dal nuovo leader, Magnus Cort che ha approfittato del 2° posto della sua EF Education – Easy Post – a 1'' appena dalla Jumbo-Visma – per prendersi la maglia gialla. Tra i due c'è anche Van Hooydonck, compagno di squadra di Vingegaard – e momentaneamente alle spalle di Cort. Più staccati gli altri big: 7'' per Simon Yates, terzo con il Team Jayco-Alula – 14 per lo sloveno Pogacar, addirittura quinto con l'UAE Team Emirates. Domani si inizia a far sul serio con la quarta tappa, la prima di montagna: arrivo in salita a La Loge de Gardes, GPM di 1^ categoria.

