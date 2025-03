Parigi-Nizza, tappa 6: Pedersen trionfa, Jorgenson allunga nella generale

Nella sesta tappa della Parigi-Nizza, fortemente condizionata dal vento, è Mads Pedersen ad emergere e superare in volata Tarling e Watson. Vittoria per il danese della Ineos Grenadiers dopo essere partito a 250 metri dal traguardo. In classifica generale Matteo Jorgenson approfitta dei secondi di abbuono per mantenere la maglia gialla di leader e allungare sugli inseguitori. Lo statunitense ora ha 40 secondi di vantaggio su Lipowitz e 59 su Skjelmose. Le avverse condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori ad accorciare la tappa di domani di circa 50km.