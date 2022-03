CICLISMO Parigi-Nizza, tappa e maglia per Van Aert Il belga vince la crono individuale e ora comanda per 10" su Roglic (oggi battuto per 2") e con 28" sull'ex capoclassifica Laporte.

Parigi-Nizza, tappa e maglia per Van Aert.

Alla Parigi-Nizza tappa e maglia di leader per Van Aert. Il belga ha vinto la cronometro individuale di 13 km da Domerat a Montluçon, quarta frazione della corsa francese, in 16' 20", battendo Roglic e Dennis rispettivamente per 2" e 6". Ora Van Aert comanda la generale con 10" su Roglic e 28" sull'ex capoclassifica Laporte, che per la prima volta dall'inizio della corsa si ritrova a inseguire.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: