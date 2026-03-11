Parigi-Nizza: Vingegaard si prende tappa e maglia

Jonas Vingegaard firma – al momento - il colpo più pesante di questa Parigi-Nizza. Il danese della Visma conquista la quarta tappa con arrivo in salita a Uchon al termine di una giornata caotica e selettiva, segnata da vento, pioggia e numerose cadute. Un successo che vale doppio, oltretutto: vittoria di tappa e conquista della Maglia Gialla. La frazione è stata durissima fin dalle prime fasi. Le condizioni meteo proibitive hanno spezzato il gruppo in più tronconi e reso la corsa imprevedibile. Tra i più sfortunati Juan Ayuso, leader della classifica generale alla vigilia, costretto al ritiro proprio a causa di una caduta.

Nel finale, sulla salita verso Uchon, la corsa si è decisa tra i migliori rimasti davanti. Daniel Felipe Martinez, protetto per tutta la giornata da un grande lavoro del suo team, ha provato a reggere il ritmo dei favoriti. Ma nell’ultimo durissimo chilometro Vingegaard ha piazzato l’attacco decisivo: uno scatto secco, al quale il colombiano non è riuscito a rispondere. Il danese è così arrivato da solo sul traguardo, mentre Martinez ha ceduto nel finale chiudendo a 41 secondi. Alle spalle dei due protagonisti, eccellente prova della Red Bull-Bora-hansgrohe che piazza Tim e Mick Van Dijke rispettivamente al terzo e quarto posto.

La tappa rivoluziona anche la classifica generale. Vingegaard veste ora la Maglia Gialla con 52 secondi di vantaggio su Martinez e 3'20 su Steinhauser. Dopo una giornata così selettiva, la Parigi-Nizza sembra avere già un padrone.

