Parigi-Roubaix, ci sarà anche Pogacar: sarà ancora sfida con Van Der Poel e Ganna

Alla Parigi-Roubaix sarà ancora Van Der Poel contro Ganna contro Pogacar. Il 13 aprile, sulle strade della classica monumento francese, si rinnoverà il duello tra i protagonisti della spettacolare Milano-Sanremo svolta il 22 marzo e vinta proprio dal belga, in una volata a tre, davanti all'italiano e allo sloveno. Mentre Van Der Poel e Ganna che avevano già in programma la partecipazione all'Inferno del Nord, Pogacar aveva altri impegni in vista, ma proprio oggi ha annunciato che parteciperà per la prima volta come professionista, alla Parigi-Roubaix, modificando il proprio calendario di impegni pur di esserci e arrivarci pronto. Segno che la sconfitta sul traguardo di Sanremo, nell'unica classica monumento che finora gli stia costantemente sfuggendo (contando, appunto, che alla Roubaix non abbia ancora partecipato), non gli sia andata giù. In Francia, perciò, si preannuncia spettacolo vero, proprio come lo è stato in Liguria.