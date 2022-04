CICLISMO Parigi-Roubaix: vince l'olandese Dylan Van Baarle

L'olandese Dylan Van Baarle, dell'Ineos Grenadier, ha vinto per distacco la Parigi-Roubaix. Al secondo posto il campione del Belgio Wout Van Aert, terzo lo svizzero Stefan Kung. Van Baarle quest'anno si era piazzato secondo nel giro delle Fiandre, mentre l'anno scorso era arrivato secondo nella prova in linea dei Mondiali, dietro al francese Alaphilippe. La Roubaix di Filippo Ganna è finita a 60 km dal traguardo, quando il campione del mondo a cronometro ha mollato, e perso contatto, dopo aver avuto per due volte problemi meccanici alla sua bici mentre attraversava dei tratti in pavé ma riuscendo sempre a rientrare sul gruppo dei migliori, facendo leva sulla potenza delle sue gambe.

