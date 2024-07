TENNIS Parigi: Sinner ha la febbre, slitta partenza per i Giochi Probabile che il tennista azzurro arrivi in Francia giovedì

Parigi: Sinner ha la febbre, slitta partenza per i Giochi.

Jannik Sinner - apprende l'ANSA, da fonti vicine all'atleta - ha la febbre e non partirà oggi per Parigi come era previsto dai suoi piani di preparazione alle Olimpiadi. Al momento viene considerato probabile che la sua partenza per la Francia avvenga giovedì, giorno per il quale è programmato il sorteggio del tabellone del torneo di tennis, le cui prime partite sono in programma sabato.

