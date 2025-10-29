Paris Masters, Sinner vince all'esordio: battuto Bergs

Jannik Sinner non sbaglia al debutto nel rinnovato Masters 1000 di Parigi, ora Paris Masters, e tiene vivo l'obiettivo ritorno al numero 1 del mondo. L'italiano batte in due set il belga Zizou Bergs (n. 41) che oppone resistenza solo nel primo parziale, nonostante il break subito già nel primo turno di servizio. Il punteggio finale dice 6-4 6-2 in favore di Sinner, che impiega 37 minuti per prendersi anche il secondo set. Il suo prossimo avversario sarà Francisco Cerundolo (n. 21).

Con la sconfitta di Carlos Alcaraz già al secondo turno, contro il britannico Cameron Norrie, se Sinner dovesse vincere il torneo tornerebbe in testa al ranking Atp per una settimana, fino all'inizio delle Finals. Lì saranno esclusi dal conteggio i punti dell'edizione 2024, vinta dall'azzurro e in cui lo spagnolo si fermò ai gironi: così facendo, Alcaraz tornerà in testa. Per essere sicuro di restarci e chiudere l'anno al primo posto, gli serviranno almeno tre vittorie alle Finals.







