Partirà da Budapest l'edizione 103 della Corsa Rosa

Per la 14' volta nella sua storia il Giro d'Italia partirà dall'estero. L'edizione 2020 della corsa rosa inizierà il 9 maggio da Budapest con una cronometro individuale, poi due frazioni adatte ai velocisti prima del rientro in Italia. Dall'Ungheria partirà dunque l'edizione 103 del Giro, che dal 2010 con cadenza biennale è sempre partito dall'estero, l'ultima volta nel 2018 in Israele. La prima volta del Giro all'estero risale al 1965 quando la corsa rosa partì dalla Repubblica di San Marino.