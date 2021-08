BEACH SOCCER Partiti in Russia i Mondiali di Beach Soccer

Lo spettacolo del beach soccer torna con i Mondiali, che sono iniziati ieri con le prime gare inaugurali. L'undicesima edizione dei Mondiali si tiene in Russia, dove vi partecipano 16 nazioni divise in gruppi da quattro. La prima gara andata in scena è stata quella tra Emirati Arabi e Tahiti, vinta dagli emiri per 4-3 con la rete decisiva arrivata allo scadere del terzo tempo da Waleed Beshr. Sempre nel gruppo B, non sbaglia al debutto la Spagna che batte con un sonoro 8-4 il Mozambico. Sugli scudi la prova di Chiky, autore di una tripletta. Nel gruppo A la prima vittoria è del Giappone, che ha la meglio sul Paraguay per 7-4. La prima giornata di gara è stata conclusa dell'esordio nel torneo dei padroni di casa della Russia, che ha battuto gli Stati Uniti 5-4 grazie alla rete decisiva su calcio di punizione di Makarov, arrivata a pochi secondi dal fischio finale. Il Portogallo campione in carica debutterà contro l'Oman, nell'altra sfida del girone D si sfideranno Senegal e Uruguay. Girone C composto da Bielorussia, Brasile, El Salvador e Svizzera. L'Italia del ct Del Duca non ha raggiunto la fase ai gironi, essendo stata eliminata ai quarti di finale del torneo di qualificazione dalla Spagna.



