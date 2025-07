CICLISMO Passaggio a San Marino per il Giro d'Italia Women La carovana rosa è transitata sul Titano per la sesta tappa da Bellaria Igea Marina a Terre Roveresche nella provincia di Pesaro. In gara anche la sammarinese Valentina Venerucci.

C'è anche Valentina Venerucci nella carovana rosa transitata sul Titano per la sesta tappa del Giro d'Italia Women con partenza da Bellaria Igea Marina a Torre Roveresche in provincia di Pesaro. L'atleta sammarinese, medaglia di bronzo ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, è in gara con il numero 27 della squadra Aromitalia 3T Vaiano. La terzultima tappa è stata vinta dalla tedesca Liane Lippert. Resta in maglia rosa di leader Marlen Reusser (Movistar Team) con 16 secondi di vantaggio sull'italiana Elisa Longo Borghini. Domani la penultima tappa da Fermignano al Monte Nerone di 150 km.

