Paternostar Oro continentale tra le Under 21

Letizia Paternoster ha vinto la medaglia d'oro nella prova su strada riservata alle under 23 agli Europei di Alkmaar. Per l'Italia si tratta del quinto podio conquistato nella rassegna continentale olandese che si concluderà domani con la prova in linea per professionisti. Guidata fino alla fine dalle compagne Guazzini e Balsamo, la 20enne trentina di Cles, si è imposta con una volata potente. Argento per la polacca Marta Lach, bronzo per l'olandese Lonneke Uneken. Decima Elisa Balsamo.