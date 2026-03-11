Pattinaggio artistico, buoni risultati per le sammarinesi a Riccione

È entrata nel vivo a Riccione la settimana di gare di pattinaggio artistico organizzata da ACSI, uno degli appuntamenti più partecipati della stagione con centinaia di atlete provenienti da tutta Italia. Fin dalle prime giornate sono scese in pista anche le portacolori della Federazione Sammarinese Roller Sports, impegnate in categorie molto numerose e dal livello tecnico elevato.

Ad aprire la partecipazione sammarinese è stata Celeste Nese, 34ª tra le Principianti B Master dopo una prova in crescita. Buon risultato anche per Greta Tura, ottava tra le Principianti A Competitive nonostante una piccola imprecisione in una trottola. Nella stessa giornata Evelyn Quercia ha chiuso al decimo posto, mentre Giada Casali e Sarah Pierini si sono classificate rispettivamente 14ª e 23ª.

Spazio poi alle più giovani al debutto fuori dal territorio sammarinese. Tra le prove migliori quella di Asia Moroni, sesta nelle Principianti A Classic con un programma preciso e ben interpretato. Subito dietro Alice Tomassini, settima dopo una buona reazione a un passaggio difficile.

A chiudere la giornata il podio conquistato da Mia Cecchetti, terza nelle Principianti B Classic. La manifestazione proseguirà per tutta la settimana, con altre atlete sammarinesi pronte a scendere in pista.







