Pechino 2022, doppio bronzo Italia con Wierer e Ghiotto

A Pechino l'Italia arriva a quota 10 medaglie grazie ai bronzi di Dorothea Wierer nello sprint del biathlon e di Davide Ghiotto nei 10mila metri di pattinaggio.

Per Wierer è il terzo bronzo olimpico consecutivo dopo quelli di Soci e Pyeongchang, ma il primo conquistato nell'individuale: decisiva la sua prova perfetta al poligono di tiro. L'oro va alla norvegese Roeiseland davanti alla svedese Oeberg.

È la prima medaglia olimpica in assoluto invece per Dotto, in una gara che vede lo svedese Van der Poel vincere con tanto di record del mondo. Argento all'olandese Roest.