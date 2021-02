Pechino 2022: inizia il countdown anche per i Giochi Invernali

Il mondo dello sport guarda a Oriente. Olimpiadi estive e invernali, tutto a distanza di sette mesi. La pandemia ha riscritto il calendario degli eventi. Lo sport si adatta e prova a farsi trovare pronto. Se da una parte restano meno di sei mesi alle Olimpiadi di Tokyo è pure vero che tra un anno esatto sono previste le Olimpiadi Invernali. La cerimonia di apertura è in programma per il 4 febbraio 2022, quando Pechino tornerà ad illuminarsi del fuoco di Olimpia con l'edizione numero 24 delle Olimpiadi invernali. Sarà la prima volta della Cina per quanto riguarda i Giochi sulla neve, sarà la seconda volta di Pechino.





Beijing diventerà a tutti gli effetti la prima città delle storia ad aver ospitato entrambe le edizioni dei Giochi. Dopo quelle nel 2008 estive, nel 2022 sarà la volta di quelle invernali. Oltre che a Pechino, le gare sono previste anche nella contea di Yanqing, a circa 90 km dalla capitale. La mascotte dei Giochi è un panda, simbolo di resistenza e forza di volontà. Rispetto a Pyeongchang 2018, il CIO ha inserito sette eventi in più, tra i quali il mono-bob femminile e lo snowboardcross a squadre. In totale saranno 15 discipline e 109 medaglie da assegnare. Tra i paesi partecipanti ci sarà di certo anche San Marino che proprio recentemente ha conquistato la carta olimpica per partecipare allo slalom gigante maschile.