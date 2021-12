Pechino 2022: la macchina organizzatrice prosegue in vista del 4 febbraio

Mancano esattamente 38 giorni all'apertura dei Giochi di Pechino 2022 prevista per il 4 febbraio. Continuano i lavori di preparazione degli impianti. Il National Speed Skating Oval, conosciuto anche come “nastro di ghiaccio”, è l’unico nuovo impianto realizzato per le competizioni sul ghiaccio nell’Olympic Green, il Parco Olimpico costruito in occasione dei Giochi Estivi di Pechino 2008. È stato costruito sul sito dell’Olympic Green Hockey Field utilizzato per l’hockey su prato e dell’Olympic Green Archery Field, in cui si svolsero le gare del tiro con l’arco. Ospiterà gli eventi dello speed skating e in esso saranno assegnate 14 medaglie d’oro.

Tra gli impianti più suggestivi, c'è la Big Air Shougang, realizzata nell'area di una ex acciaieria, ospiterà le gare di snowboard big air e dello sci freestyle. Intanto il villaggio olimpico nella città di Zhangjiakou, nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, una delle tre zone di competizione che ospiteranno i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, sta conducendo test di funzionamento, alla presenza di oltre 2.400 persone di tutti i ceti sociali. I test, che dureranno un giorno e mezzo, riguardano otto aree di competenza, dalla registrazione al servizio mensa, passando per trasporti, cerimonie di apertura e chiusura.

La città co-organizzatrice delle Olimpiadi invernali di Pechino, Zhangjiakou, sta dando gli ultimi ritocchi alle sedi delle gare olimpiche, con il podio per la cerimonia di premiazione delle medaglie completato sabato in città. Il design del palco, che ricorda la forma di una montagna innevata, fonde gli elementi delle condizioni naturali e degli eventi sulla neve nella zona di gara di Zhangjiakou nella provincia di Hebei. Il palco sarà messo in funzione per 14 giorni durante i Giochi per la premiazione di 49 eventi e altri sette giorni durante i Giochi Paralimpici Invernali per la premiazione di circa 44 eventi.