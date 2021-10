PECHINO2022 Pechino 2022: richieste misure di sicurezza elevate

Pechino 2022: richieste misure di sicurezza elevate.

Zhao Kezhi, consigliere di Stato cinese e ministro della Pubblica Sicurezza, ieri ha invitato i dipartimenti interessati ad attuare misure di sicurezza di alto livello e garantire che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022 si svolgano in modo sicuro e agevole.

Nel corso di una conferenza in merito alle operazioni di sicurezza delle Olimpiadi invernali, Zhao ha sollecitato l'impegno al fine di implementare misure di protezione rigorose e complete, oltre che nel prendere precauzioni contro tutti i rischi. Il sistema di comando relativo alla sicurezza delle Olimpiadi invernali dovrebbe avere un'alta efficienza, in modo tale che gli ordini nell'ambito della sicurezza possano raggiungere tutti i livelli del sistema di risposta ed essere eseguiti in modo tempestivo, ha notato il Ministro.

Zhao ha inoltre sottolineato che le misure di sicurezza e di prevenzione dell'epidemia devono essere intraprese in maniera coordinata, richiedendo di conseguenza una migliore prontezza per le situazioni di emergenza. La giornata di ieri ha segnato l'inizio del conto alla rovescia di 100 giorni per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 e nello stesso giorno è stato anche attivato il sistema di comando relativo alla sicurezza per le Olimpiadi invernali.

