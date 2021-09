OLIMPIADI INVERNALI Pechino 2022 senza spettatori stranieri

Pechino 2022 senza spettatori stranieri.

Le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 non saranno aperte agli spettatori provenienti dall’estero. Lo ha annunciato il Comitato Olimpico Internazionale confermando che i biglietti delle gare saranno venduti esclusivamente a spettatori residenti in Cina. Gli atleti vaccinati entreranno nella «bolla olimpica» al loro ingresso in Cina mentre i non vaccinati dovranno sottoporsi ad una quarantena di tre settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: