Pechino 2022: svelate le mascotte dei Giochi invernali

Un panda gigante di nome "Bing Dwen Dwen" sarà la mascotte dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 e un "cucciolo" di lanterna rossa chiamato "Shuey Rhon Rhon" sarà la mascotte dei Giochi Paralimpici. Le due mascotte, presentate alla Shougang Ice Hockey Arena di Pechino, alla presenza tra gli altri del vicepremier cinese Han Zheng e del presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) Thomas Bach, sono fortemente legate alla cultura della nazione ospitante. Il presidente esecutivo di Pechino 2022 e sindaco della capitale, Chen Jining, ha spiegato l'idea alla base delle due mascotte: "Combinano elementi della cultura tradizionale cinese e uno stile moderno e internazionale, oltre a sottolineare le caratteristiche degli sport sul ghiaccio e sulla neve, e quelle della città ospitante. E mostrano chiaramente le aspettative del popolo cinese per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino e il caloroso benvenuto della Cina agli amici di tutto il mondo", ha affermato Chen, aggiungendo che le due mascotte "sono concepite per esprimere l'intero spettro dello spirito olimpico, che comprende passione, perseveranza, amicizia e comprensione reciproca per coinvolgere attivamente il pubblico". Il presidente del CIO Bach ha apprezzato il design della mascotte olimpica: "Da quello che ho visto, posso dire che è una grande scelta. La mascotte integra i migliori elementi e caratteristiche della Cina e del suo popolo. Sarà un meraviglioso ambasciatore per la Cina e per i Giochi".