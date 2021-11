OLIMPIADI INVERNALI Pechino 2022: svolti test nel Villaggio Olimpico L 'apertura ufficiale prevista per il 27 gennaio, e verrà chiuso il 23 febbraio

Una serie di test a 360° sono stati effettuati al Villaggio Olimpico e Paralimpico di Pechino 2022, con 2.415 partecipanti coinvolti nelle prove di check-in, alloggio, ristorazione e tamponi molecolari per il Covid-19. Situato nella parte meridionale del National Olympic Sports Center, il Villaggio è costituito da 20 edifici, che ospiteranno 2.338 partecipanti delle Olimpiadi e 1.040 partecipanti delle Paralimpiadi. L 'apertura ufficiale prevista per il 27 gennaio, e verrà chiuso il 23 febbraio; il Villaggio lancerà poi le operazioni di prova per le Paralimpiadi nello stesso giorno, con apertura prevista per il 25 febbraio e chiuderà definitiva il 16 marzo. Il Villaggio Olimpico e Paralimpico invernale di Pechino 2022 fornirà un servizio a tempo pieno per atleti, allenatori e dirigenti durante i Giochi, per 53 giorni in totale. La costruzione del Villaggio Olimpico e Paralimpico nella sede di gara di Pechino è iniziata il 27 settembre 2018 ed è stata completata il 26 giugno 2021.

